Haaland e Guardiola conversam durante treino do Manchester City - Darren Staples / AFP

Publicado 12/04/2024 23:00

Inglaterra - Pep Guardiola defendeu o centroavante Erling Haaland durante a entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 12. O treinador destacou que ele, assim como atletas mais velhos, tem margem para melhorar e ressaltou que o norueguês atua na posição mais difícil do campo.

"Ele é um jogador jovem. Ele tem alguns departamentos onde precisa melhorar, assim como um jogador de 33 anos também tem margens para melhorar. Mas é mais sobre a equipe do que sobre ele. Marcamos três gols (em Madrid). Tinham dois zagueiros perto dele e não é fácil. É a posição mais difícil em campo. Dois contra um. Eles eram tão unidos e são ótimos defensores", disse Guardiola.

O atacante sofreu duras críticas após a atuação no empate em 3 a 3 com o Real Madrid , na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. De acordo com dados do site SofaScore, Haaland teve apenas uma finalização e 20 ações com a bola durante toda a partida.

"Ele tem que jogar mais minutos, aprender o que tem que fazer. O objetivo não é ganhar a Bola de Ouro, é a Premier League, a Liga dos Campeões, a Copa da Inglaterra, e ele conseguiu. Sem ele o que conquistamos na temporada passada, cinco títulos, não seria possível, sem chance", afirmou o treinador.