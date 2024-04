Protesto das jogadoras do Corinthians - Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

Publicado 12/04/2024 22:31 | Atualizado 12/04/2024 22:34

São Paulo - Protestos contra o técnico do Santos, Kleiton Lima, acusado de assédio moral e sexual por jogadoras no ano passado, marcaram o início da quinta rodada do Brasileirão Feminino, nesta sexta-feira, 12. Atletas de Corinthians, Palmeiras e Avaí/Kindermann participaram do ato.

No jogo entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, as "Brabas" colocaram as mãos na boca e no ouvido durante a execução do hino. O ato voltou a acontecer na comemoração do gol de Vic Albuquerque.

Já na partida entre Palmeiras e Avaí/Kindermann, em Jundiaí, as duas equipes se uniram e colocaram a mão na boca. As jogadoras que vestem a camisa 19 viraram de costas. Esta foi uma referência ao número de denúncias que vieram à tona contra Kleiton Lima no ano passado.

Kleiton, aliás, foi demitido do cargo em meio às denúncias. O clube, porém, o recontratou neste ano. Na última terça-feira, o Peixe apresentou o treinador.

"Não vou falar sobre isso, o Santos se posicionou, eu também já me posicionei e agora quero seguir minha carreira. O ambiente está bom e vamos construir algo significativo daqui para a frente", disse Kleiton, na Vila Belmiro, nesta sexta-feira.

O coordenador de futebol do clube, Alexandre Gallo, explicou que o Santos abriu uma sindicância interna após as denúncias. De acordo com ele, uma investigação, que contou com a ajuda da Polícia Civil, indeferiu as acusações contra Kleiton Lima.

"O compliance do clube é bastante atuante e indeferiu qualquer situação negativa em relação a você (Kleiton Lima). A gente fica bastante tranquilo em relação a isso, sobre seu caráter, conduta e família. O Santos está feliz que você está de volta com a gente", disse Gallo, na apresentação do treinador.