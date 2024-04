John Textor, dono da SAF do Botafogo - Olivier Chassignole / AFP

Rio - Nesta sexta-feira, 12, John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo, entregou à Polícia Civil as provas que dizer sobre manipulações de resultados no futebol brasileiro. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Athos Moura, do portal 'Metrópoles'.

O Ministério Público e a Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor (Decon), apuram o caso. As investigações estão sob sigilo.

Entenda a situação

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", no início do mês, o empresário John Textor afirmou que houve manipulação de resultado em jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, válidos pelo Brasileirão. Na ocasião, ele não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentaria apenas para a Justiça Comum.

"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse Textor.

Posteriormente, fez uma publicação em seu site oficial para falar sobre o tema . No texto, Textor aponta manipulação nos seguintes jogos: a goleada por 4 a 0 sobre o Fortaleza no Brasileirão de 2022; e a vitória por 5 a 0 sobre o São Paulo, em outubro de 2023, na última edição do Brasileirão. Na postagem, o empresário ainda disse que ambos têm "crivo dos principais especialistas no assunto" e decidiu por deixá-los para revisão do Ministério Público.