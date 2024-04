Lucas Paquetá tem oito gols e sete assistências nesta temporada pelo West Ham - AFP

Publicado 12/04/2024 17:20

Inglaterra - Destaque do West Ham na atual temporada, Lucas Paquetá voltou a ser pauta no Manchester City. Segundo o jornal inglês "The Athletic", o meia tem em seu contrato uma cláusula de 85 milhões de libras (cerca de R$ 543 milhões na cotação atual) que pode facilitar a sua ida para os Citzens.

A cláusula entra em vigor em junho e é um valor maior ao que o clube de Manchester havia oferecido por Paquetá no início desta temporada — 70 milhões de libras (R$ 437 milhões). A proposta na época foi recusada pelo West Ham, e o City preferiu sair das negociações, já que o brasileiro começou a ser investigado por um suposto envolvimento com apostas. O caso segue em andamento.

Segundo o periódico, Paquetá já informou aos Hammers seu desejo de se transferir para o atual campeão da Liga dos Campeões. Nesta temporada, o meia tem 37 partidas disputadas, oito gols e sete assistências.