Fabrício, novo goleiro do InternacionalRicardo Duarte/Internacional

Publicado 12/04/2024 17:26

Porto Alegre - Fabrício, que se destacou no Campeonato Carioca de 2024 coma a camisa do Nova Iguaçu, não escondeu a felicidade ao falar da chegada ao Internacional . O clube gaúcho apresentou o goleiro nesta sexta-feira, 12.

"Feliz demais por essa oportunidade, é o maior clube da minha carreira. Com certeza, tudo que eu fiz até hoje me credenciou para estar aqui, independente da idade, muito se fala sobre os 38 anos. O que eu fiz até aqui me credenciou para chegar esse momento", disse Fabrício.

Durante a coletiva, ele revelou que conversou com Andrezinho quando houve a possibilidade de se transferir para o Internacional. Atual coordenador do Nova Iguaçu, Andrezinho é justamente um dos ídolos do Colorado.

"Conversei com ele. Um cara fantástico, a carreira dele fala por si só, os títulos e as conquistas. A gente conversava muito em relação à carreira e depois que surgiu essa possibilidade do Internacional, de como seria aqui, me mostrou alguns atalhos. Queria muito agradecer a ele nesse momento, foi de fundamental importância para que eu pudesse vir aqui", revelou Fabrício.

Fabrício vestirá a camisa 12 no Interacional Ricardo Duarte/Internacional

Recepção

"É uma satisfação estar aqui, clube gigantesco. Todo atleta sonha em chegar nesse nível. Agradecer a recepção que eu tive desde o momento que cheguei. Mostra-se que é um clube diferente, desde a primeira pessoa que vi, com um sorriso no rosto, até a última pessoa que eu fui apresentado. Percebe-se que é uma questão de tempo para que a gente possa alçar voos mais altos".

Grande ponto da carreira aos 38 anos



"Sinceramente, até achei que demorou um pouquinho (risos). Queria muito que tivesse sido antes, mas volto a frisar: tudo que passei até hoje me credenciou para chegar até aqui, tudo que eu conquistei, todo meu trabalho, toda a minha dedicação. Não adiantaria chegar antes e não estar preparado. Só agradecer a Deus e às pessoas que acreditaram nisso".

Experiência

"Todas as experiências que eu passei em todos clubes sempre tem um aprendizado. Às vezes que com clubes que não são bons, outros que são bons. As experiências acabam ficando, você aprende a todo momento, tanto com coisas boas quanto com coisas boas. Venho trazer essa experiência de idade, mas tenho certeza que muitos passaram por experiências que nunca passei. Vou poder agregar".