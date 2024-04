Carlos Sainz, piloto da Ferrari - SIMON WOHLFAHRT / AFP

Carlos Sainz, piloto da FerrariSIMON WOHLFAHRT / AFP

Publicado 12/04/2024 15:05

Rio - Com o acerto de Lewis Hamilton com a Ferrari para a próxima temporada, a Mercedes ficou com uma vaga em aberta e avalia as possibilidades no mercado. Segundo informações do jornal italiano "Gazzeta dello Sport", o nome do piloto espanhol Carlos Sainz, atualmente na futura equipe do heptacampeão, é o favorito nos bastidores das flechas prateadas.

A Mercedes vê de forma positiva o trabalho coletivo de Sainz e a possibilidade de ajudar a desenvolver os próximos carros da equipe alemã, focando sobretudo no regulamento de 2026, quando a Fórmula 1 terá um novo motor. No último mês, o chefe da equipe alemã Toto Wolff admitiu o interesse no piloto espanhol. Mas eles devem ter concorrência.

Por enquanto, muitas vagas estão em aberta para a próxima temporada. A RBR, principal rival da Mercedes e Ferrari nos últimos anos, busca um novo companheiro para Max Verstappen, já que Sergio Perez deve deixar a equipe austríaca por conta dos resultados abaixo do esperado nos últimos anos. No último fim de semana, o consultor da RBR, Helmut Marko, também admitiu interesse em Sainz.

A Fórmula 1 retorna na próxima semana com o GP da China, no Circuito Internacional de Xangai, no dia 21 de abril. Esta será a quinta etapa da temporada. Atual tricampeão, Max Verstappen lidera o mundial de pilotos, enquanto a RBR lidera o campeonato de construtores.