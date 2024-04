John Textor alega ter provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/04/2024 13:50 | Atualizado 12/04/2024 13:51

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva não deve considerar inteligência artificial como provas de manipulação de resultados. Nas últimas semanas, relatórios com base em IA, produzidos pela empresa "Good Game", foram utilizados por John Textor, dono majoritário da SAF do Botafogo, para fundamentar denúncias. O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, explicou a situação.

"Nós precisamos identificar especificamente todos os detalhes, todo o contexto de como isso ocorreu, quem está envolvido, se efetivamente esse erro foi doloso ou não. Não basta identificar o erro. Os árbitros erram a todo momento porque é uma pessoa como todos os outros (...) Quando você vem com diversos elementos e mais a inteligência artificial, você tem ali quase uma certeza do que efetivamente ocorreu", disse ao "ge".

John Textor seria julgado na última terça-feira (9) por conta das declarações após a derrota por 4 a 3 diante do Palmeiras, no Brasileirão do ano passado. O processo corre desde novembro. Textor foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida). Porém, o vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, pediu vista do processo