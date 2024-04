Novo nome oficial do Brasileirão passa a ter a Betano, patrocinadora principal entre 2024 e 2026 - Divulgação

Novo nome oficial do Brasileirão passa a ter a Betano, patrocinadora principal entre 2024 e 2026Divulgação

Publicado 12/04/2024 13:00

Brasileirão passa a ter um novo nome oficial pelo próximos três anos. A CBF anunciou nesta sexta-feira (12), em evento em sua sede no Rio, o patrocínio principal da Betano, que também comprou o naming rights (direito do nome) da competição. . A CBF anunciou nesta sexta-feira (12), em evento em sua sede no Rio, o patrocínio principal da Betano, que também comprou o naming rights (direito do nome) da competição.

A empresa do ramo de casa de apostas, cuja sede fica em Malta, passa a dar nome às duas principais competições nacionais, já que também é a patrocinadora oficial da Copa do Brasil, além da Série B.



Com o novo contrato assinado, a Betano, antiga patrocinadora do Fluminense, entra no lugar da Assaí. A rede atacadista teve o naming rights do Brasileirão nas últimas seis edições.



O valor do acordo com a CBF não foi divulgado, mas estima-se que será maior do que os R$ 50 milhões anuais da parceria anterior, entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões.