Reinier - Frosinone / Divulgação

Reinier Frosinone / Divulgação

Publicado 12/04/2024 14:22

Rio - Revelado pelo Flamengo, o atacante Reinier, de 22 anos, atua no futebol europeu desde 2020, tendo passado por Borussia Dortmund, Girona e atualmente está no Frosisone. Com contrato com o Real Madrid, o jovem reafirmou sua prioridade de seguir no futebol europeu, mas admitiu que poderia repensar, caso recebesse alguma proposta do Rubro-Negro.

"O Flamengo é sempre o Flamengo. Um dos principais clubes do mundo, onde eu cresci, me formei e tenho um enorme carinho. Sempre quando o Flamengo entra na história, é preciso parar para refletir. E, no meu caso, não é diferente, até pela minha forte relação com o clube. Mas, hoje, a minha prioridade é conquistar meu espaço e seguir na Europa", afirmou em entrevista ao site "LANCENET".

No Real Madrid, Reinier jamais teve uma oportunidade na equipe principal. Apesar disso, o jovem afirma ter vivido experientes interessantes. O atacante afirmou que mantém contato com Vini Jr.

"Sim! Apesar de tudo o que aconteceu, fiz boas amizades. Obviamente, os mais próximos são os brasileiros, e o Bellingham também foi um cara que me surpreendeu muito positivamente. Com o Vini eu falo direto. É um cara sensacional e merece tudo o que vem conquistando ao longo dos anos", afirmou.