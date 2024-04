Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, participou de evento com Gianni Infantino, presidente da Fifa - Norberto Duarte/AFP

Publicado 11/04/2024 17:14

Rio - A Conmebol reforçou à Fifa o desejo de que o Brasil receba a Copa do Mundo feminina em 2027. O apelo foi feito pelo presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, ao mandatário da Fifa, Gainni Infantino, durante evento nesta quinta-feira (11), no Paraguai.

"Presidente, não poderia deixar de fazer esse apelo: a Copa do Mundo Feminina de 2027 deve ser disputada pela primeira vez na história na América do Sul", disse Alejandro.

O Brasil está na disputa para receber o Mundial com outras duas candidaturas: uma da Europa, com Alemanha, Bélgica e Holanda, e outra da Concacaf, com Estados Unidos e México. A Alemanha já sediou a Copa em 2011, enquanto os Estados Unidos organizaram a competição em 1999 e 2003. O torneio nunca foi disputado na América do Sul.

"O futebol feminino, para nós, é um tremendo desafio. Por causa dos homens, que ganham tudo, agora precisamos acelerar o desenvolvimento do futebol feminino, que vai crescendo e não tem teto. Então precisamos cortar os prazos, organizar mais torneios. Precisamos recuperar esse tempo perdido", completou Alejandro.

A definição sobre a sede da Copa do Mundo feminina de 2027 acontecerá no próximo mês. A decisão será tomada no dia 17 de maio, durante Congresso da Fifa na Tailândia. Os 211 países-membro da Fifa participarão da votação.