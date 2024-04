Filhos do atacante Harry Kane se envolveram em acidente na Alemanha - Corpo de Bombeiros de Hohenschäftlarn

Filhos do atacante Harry Kane se envolveram em acidente na AlemanhaCorpo de Bombeiros de Hohenschäftlarn

Publicado 11/04/2024 19:15

Alemanha - O atacante Harry Kane passou por um grande susto na última segunda-feira (8). Três dos quatro filhos do jogador se envolveram em um acidente de carro em Schäftlarn, cidade a 25 Km de Munique, na Alemanha. Segundo a imprensa local, as crianças foram encaminhadas ao hospital apenas por precaução e estão bem.

De acordo com o o departamento de bombeiros de Schäftlarn, o acidente envolveu três veículos e deixou oito pessoas feridas. O jornal alemão "Bild" informou que tudo começou quando um motorista de 20 anos colidiu com a traseira de uma van preta ao tentar entrar em uma estrada de acesso na rodovia.

A van citada pelo veículo alemão era onde estavam os filhos de Kane. Por isso, Louis, de três anos, Vivienne, de cinco, e Ivy, de sete, precisam ir ao hospital.

Harry Kane é um dos principais nomes do Bayern de Munique. O clube alemão receberá o Arsenal, na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No jogo de ida, as duas equipes empataram em 2 a 2.