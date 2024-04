Hamdallah, do Al-Ittihad, levou chicotada após a final da Supercopa da Arábia Saudita - Reprodução

Hamdallah, do Al-Ittihad, levou chicotada após a final da Supercopa da Arábia SauditaReprodução

Publicado 11/04/2024 18:17

Emirados Árabes - Uma cena lamentável aconteceu após a derrota por 4 a 1 do Al-Ittihad para o Al-Hilal, nesta quinta-feira (11), em Abu Dhabi, pela Supercopa da Arábia Saudita. O atacante Hamdallah, que defende o time de Marcelo Gallardo, levou uma chicotada de um torcedor após discutir com ele na saída de campo. O agressor foi preso.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que Hamdallah se irritou com as provocações do homem, que é torcedor do Al-Hilal, e jogou água em sua direção. Imediatamente, o agressor revida dando uma chicotada no jogador.

Enquanto isso na Arábia Saudita....



Hamdallah tomou chicotada depois de jogar água no torcedor. pic.twitter.com/VK9SAUsmTp — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 11, 2024 Veja o momento da agressão:

O clima ficou tenso após o episódio e Hamdallah precisou ser contido por outras pessoas no gramado para não revidar a agressão. Até o momento, Al-Ittihad e o atacante não se manifestaram sobre o episódio.