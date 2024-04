Momento em que torcedores do Barcelona são flagrados no Parque dos Príncipes - Reprodução / Internet

Publicado 11/04/2024 16:15

Paris - Uma dupla de torcedores do Barcelona foi detida após imitação de macacos e realização de gestos nazistas em direção à torcida do PSG , no Parque dos Príncipes, na última quarta-feira (10). A decisão foi comunicada pelas autoridades locais.