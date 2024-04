Alex Teixeira deixou o Vasco no fim de 2023 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 11/04/2024 14:50 | Atualizado 11/04/2024 14:55

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Vasco, no fim do ano passado, Alex Teixeira pode acertar com um novo clube em breve. De acordo com o "ge", o meia-atacante negocia para vestir a camisa do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro.

Cria do Vasco, Alex voltou a São Januário em 2022, na época para disputar a Série B. No entanto, não conseguiu ter um bom desempenho com a camisa cruz-maltino e o contrato não foi renovado no fim de 2023.

Rossi na mira

o Goiás também tem um jogador do atual elenco do Vasco na mira. Trata-se do atacante Rossi, que chegou a ter sua Além de Alex,, que chegou a ter sua transferência encaminhada para o Santos, mas viu a negociação melar.

Ele tem contrato com a SAF vascaína até dezembro de 2024 e chegou a encaminhar a rescisão quando negociava com o Santos. O Vasco não pretende dificultar uma possível saída de Rossi. Apesar de a comissão técnica contar com o atacante, não se opôs a liberá-lo.

Após atuar pelo Vasco em 2019, o atacante retornou no meio de 2023 e foi importante em alguns momentos da arrancada para fugir do rebaixamento do Brasileirão. Entretanto, sofreu com problemas físicos que o deixaram fora de muitas partidas.



Nesta segunda passagem, ele disputou 20 jogos, com um gol e cinco assistências.