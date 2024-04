Andrey Santos vem começando a se destacar pelo Strasbourg - Divulgação / Strasbourg

Andrey Santos vem começando a se destacar pelo StrasbourgDivulgação / Strasbourg

Publicado 11/04/2024 14:43

França - Revelado pelo Vasco, Andrey Santos foi eleito o jogador jovem do mês de março do Campeonato Francês. Emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg desde o início do ano, o volante assumiu a titularidade da equipe recentemente e vem se destacando.

Das sete partidas que possui pelo Strasbourg, Andrey jogou 90 minutos nos últimos três e não viu a cor da derrota. Foram duas vitórias e um empate do clube francês com o cria do Cruz-Maltino como titular.

Andrey Santos (19 anos) desde que virou titular do Strasbourg:



3 jogos

6 finalizações (1º do time!)

87% acerto no passe (2º do time!)

30 duelos ganhos (1º do time!)

11 desarmes (1º do time!)

17 bolas recuperadas (1º do time!)

12 faltas sofridas (1º do time!)… pic.twitter.com/vUZNs0Eag2 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 7, 2024

O volante de 19 anos foi vendido pelo Vasco ao Chelsea, no início de 2023, por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 68,4 milhões na cotação da época). Depois de um curto período no Gigante da Colina, Andrey foi emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, ele fez apenas dois jogos pelo clube e, diante da pouca atividade, teve o empréstimo interrompido pelos Blues.