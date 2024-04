Impedimento semiautomático será adotado pelo Campeonato Inglês - Reprodução

Publicado 11/04/2024 14:37

Rio - O Campeonato Inglês terá uma novidade a partir da próxima temporada. Com o intuito de coibir os erros de arbitragem, a Premier League — a primeira divisão do futebol inglês — vai adotar a tecnologia do impedimento semiautomático.

A Premier League anunciou a novidade nesta quinta-feira (11), através das redes sociais. A tecnologia de impedimento semiautomático foi usada na Copa do Mudo do Catar, em 2022, e mostrou-se eficiente para resolver lances ajustados.

"O novo sistema será usado pela primeira vez na Premier League na próxima temporada, e prevê-se que a tecnologia estará pronta para ser introduzida após uma das férias internacionais do outono", disse a liga no anúncio da medida.

Dirigentes dos clubes da primeira divisão do futebol inglês já se movimentavam buscando mudanças em relação ao VAR. Nos últimos meses, a liga inglesa registrou um alto número de reclamações sobre o papel do assistente de vídeo e a arbitragem.