Wendell completou 100 jogos com a camisa do Porto - Divulgação/X @FCPorto

Wendell completou 100 jogos com a camisa do PortoDivulgação/X @FCPorto

Publicado 11/04/2024 20:30 | Atualizado 11/04/2024 20:31

Portugal - Nesta quinta-feira, 11, o Porto fez uma homenagem ao brasileiro Wendell, que completou de 100 jogos pelo time português. O lateral-esquerdo ganhou uma camisa para celebrar a marca atingida. Em entrevista ao canal oficial do clube, ele não escondeu a felicidade por alcançar o feito.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de estar num grande clube, de estar feliz aqui e de chegar a esta marca histórica num clube tão gigante como é o Porto. É uma marca num clube, num clube tradicional, num clube muito grande na Europa e no mundo inteiro. Me deixa muito feliz. Só gratidão a Deus por esse momento que venho vivendo aqui", disse Wendell, que completou a marca na derrota para o Vitória de Guimarães por 2 a 1, no domingo.

jogos de Wendell com a nossa camisola #ImortaisPorDireito pic.twitter.com/hZYKhYJTve — FC Porto (@FCPorto) April 11, 2024

Durante a entrevista, Wendell escolheu a vitória por 5 a 0 sobre o Benfica, válida pela 24ª rodada do Campeonato Português, como momento mais marcante no Porto. Na ocasião, o lateral brasileiro ainda marcou um gol.



"Foi um jogo histórico. Sentimos tudo o que é o Porto. Conseguir fazer gol também, ajudei minha equipe a sair com a vitória. É o jogo mais marcante", concluiu Wendell.

"É uma marca histórica num clube tão grande" #ImortaisPorDireito pic.twitter.com/SfDcFFFCZh — FC Porto (@FCPorto) April 11, 2024

Carreira

No Brasil, Wendell vestiu as camisas de Iraty, Londrina, Paraná e Grêmio. Em 2014, transferiu-se para o Bayer Leverkusen. Ele permaneceu no clube alemão até 2021, quando chegou ao Porto.

Neste ano, o técnico Dorival Júnior o convocou para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Wendell foi titular em ambos os jogos.