Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez curtiram folga em Abu Dhabi, nos Emirados ÁrabesReprodução

Publicado 11/04/2024 17:59

Emirados Árabes - Cristiano Ronaldo aproveitou um de seus momentos de folga para ir com a família à praia em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. As fotos do passeio foram compartilhadas na Web pela mulher do craque, Georgina Rodríguez.

Nas imagens, a modelo argentina está com tranças no cabelo, um biquíni brilhante e óculos escuro. Ela aparece sentada em uma cadeira de praia e também saindo da água. "Dois dias para dois", escreveu Georgina na publicação.

Cristiano Ronaldo também deu o ar da graça nos registros feitos pela mulher. Ele aparece fazendo uma refeição ao lado da família durante o passeio, que durou dois dias.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão juntos desde 2016. O casal tem duas filhas: Alana e Bella.