Malcom marcou na final entre Al-Hilal e Al-Ittihad Ryan Lim / AFP

Publicado 11/04/2024 16:59

Abu Dhabi - Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, é o campeão da Supercopa Saudita. A conquista veio com a vitória sobre Al-Ittihad por 4 a 1 no Estádio Mohammed bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro Malcom (2), Salem Al-Dawsari e Nasser Al-Dawsari fizeram os gols que deram o título ao time de Riad. Já Abderrazak Hamdallah descontou para o Ittihad.

O Hilal sagrou-se campeão da competição pela quarta vez. A equipe também conquistou Supercopa Saudita em 2021, 2018 e 2015.

Na torcida

Neymar, do Al-Hilal, assiste à final da Supercopa Saudita Ryan Lim / AFP

O time de Jorge Jesus contou com uma presença ilustre no Estádio Mohammed bin Zayed. Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo , foi a Abu Dhabi para apoiar os companheiros de equipe e assistir à grande final.

Histórico

Comemoração dos jogadores do Al-Hilal Ryan Lim / AFP

Com o resultado, Al-Hilal segue aumentando a maior sequência de vitórias na história do futebol. Agora, são 34 triunfos consecutivos. De acordo com dados do site "SofaScore", o time de Jorge Jesus marcou 100 gols e sofreu apenas 15 no período.

Carrasco

Jorge Jesus é o técnico do Al-Hilal Divulgação / X @Alhilal_FC

O triunfo também mostra que Jorge Jesus segue como carrasco de Marcelo Gallardo, hoje no Ittihad. O argentino comandava o River Plate na final da Libertadores 2019, que terminou com o título do Flamengo.

Contabilizando o jogo esta quinta-feira, os dois treinadores já se enfrentaram quatro vezes na Arábia Saudita. Em todas, o time de Jorge Jesus saiu de campo com a vitória.