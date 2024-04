Momento em que Joelinton assina o novo contrato com o Newcastle - Divulgação/x @NUFC

Publicado 11/04/2024 15:59

Inglaterra - Nesta quinta-feira, 11, o Newcastle anunciou a renovação de contrato com o brasileiro Joelinton. O clube não informou a duração do novo vínculo. No entanto, de acordo com o site "The Athletic" e o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o acordo vale até junho de 2028.

"Me sinto muito bem, me sinto muito feliz e a minha família está feliz. Muitas coisas aconteceram nos meus anos aqui. Aprendi muito e cresci muito, e para mim, vir para Newcastle foi a melhor decisão da minha carreira. Amo jogar pelo clube, amo o clube, amo os torcedores. Sempre quis estar aqui. Estou feliz por continuar e espero ter sucesso nos próximos anos", disse Joelinton.

Cria do Sport, o meio-campista também soma passagens por Hoffenheim, da Alemanha, e Rapid Wien, da Áustria. Ele chegou ao Newcastle em 2019. O antigo contrato com os Magpies expirava no meio de 2025.

No ano passado, Joelinton ganhou espaço na seleção brasileira de Fernando Diniz. Ele disputou cinco partidas e marcou um gol na vitória sobre Guiné.