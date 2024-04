Neymar recebeu premiação da Supercopa Saudita com o Al-Hilal, mesmo sem jogar - Ryan Lim / AFP

Publicado 11/04/2024 20:02

assim como seus companheiros, recebeu uma medalha. A conquista veio nesta quinta-feira (11), com a vitória de 4 a 1 sobre o Al-Ittihad, em Abu Dhabi. Emirados Árabes - Mesmo sem atuar, Neymar não ficou de fora da festa do título do Al-Hilal na Supercopa Saudita e,

"É isso... é igual na escola. Rapaziada fazia trabalho, e eu só chegava como? Só com a nota", brincou o brasileiro ao mostrar a medalha em suas redes sociais.

acompanhou o último treino de sua equipe antes da decisão. Ele aproveitou a ocasião para parabenizar o técnico Jorge Jesus pelo momento da equipe, que conseguiu o recorde de vitórias seguidas no futebol masculino. Sem entrar em campo há seis meses, Neymar chegou aos Emirados Árabes na terça-feira (9) e. Ele aproveitou a ocasião para parabenizar o técnico Jorge Jesus pelo momento da equipe, que conseguiu o

Neymar passou por uma cirurgia no joelho direito por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco. A lesão aconteceu no jogo entre Brasil e Uruguai, no dia 17 de outubro do ano passado, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.