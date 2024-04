Vasco voltará a jogar em São Januário após mais de um mês - Pedro Ivo / Agência O Dia

Vasco voltará a jogar em São Januário após mais de um mês Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 15:00

Rio - Os torcedores do Vasco prometem fazer uma grande festa em São Januário para a estreia no Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão esgotados para o duelo com o Grêmio, no próximo domingo (14), às 16h.

O Vasco não entra em campo desde o dia 17 de março, quando perdeu para o Nova Iguaçu e foi eliminado do Campeonato Carioca. De lá para cá, a equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz realizou alguns jogos-treinos visando a Série A do Brasileirão - venceu Volta Redonda, Olaria e América-MG.

A última vez que a torcida vascaína pôde prestigiar o time em São Januário foi contra o Água Santa, na classificação nos pênaltis pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Cruz-Maltino empatou em 3 a 3 no tempo normal, em jogo eletrizante, e contou com Léo Jardim nas penalidades para avançar de fase.