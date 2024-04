Bill é um dos destaques do time da Baixada - Divulgação/NIFC

Publicado 11/04/2024 15:30

Rio - Um dos destaques do Nova Iguaçu na campanha histórica feita pelo clube no Campeonato Carioca deste ano, o meia Bill sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho direito. O jogador passará por cirurgia e precisará ficar um longo período sem atuar.

O meia Bill foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito. Desejamos uma ótima recuperação ao nosso craque. Juntos sempre, Bill!



Foto: Betinho Martins pic.twitter.com/23CRK2x5Rw — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) April 11, 2024

O jogador de 24 anos, revelado pelo Flamengo, figurou na seleção do estadual após as boas partidas que fez na campanha da Laranja Mecânica.

Emprestado pelo Dnipro, da Ucrânia, Bill tem contrato com o Nova Iguaçu até junho. Sua permanência para a disputa da Série D era considerada extremamente difícil, com o jogador sendo sondado por diversos clubes da segunda divisão. Como a lesão demanda um grande tempo de recuperação, o meia não deve jogar mais pelo time da Baixada nesta temporada.