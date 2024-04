Fernando Alonso atualmente defende a Aston Martin - WILLIAM WEST / AFP

Após semanas de incerteza, o espanhol Fernando Alonso decidiu renovar seu contrato com a Aston Martin pelos próximos dois anos. O anúncio foi feito pela equipe, na tarde desta quinta (11), através de um vídeo curto publicado nas redes sociais.

No início da temporada, Alonso não confirmou se iria seguir na Aston Martin para o próximo ano. Além disso, chegou a dizer que iria esperar as primeiras corridas de 2024 para pensar em uma decisão.

O veterano disputa sua 21ª temporada na Fórmula 1 e é bicampeão da categoria, tendo conquistado títulos mundiais em 2005 e 2006. Atualmente, o espanhol é o oitavo colocado do campeonato, com 24 pontos conquistados. O melhor resultado nesta edição foi um quinto lugar no GP da Arábia Saudita.