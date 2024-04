Iza e Yuri Lima confirmaram a gravidez do primeiro filho do casal - Reprodução / Instagram

Iza e Yuri Lima confirmaram a gravidez do primeiro filho do casalReprodução / Instagram

Publicado 11/04/2024 17:08

teve a legenda fazendo referência à música 'Meu Talismã'. Depois da cantora Iza confirmar na quarta-feira (10) que estava grávida , o Mirassol fez uma postagem para homenagear o casal formado pela artista e o volante Yuri Lima. A postagem nas redes sociais com uma imagem de roupa de bebê com o escudo do clube paulista ainda

Com a legenda "Já guardamos pro seu talismãzinho ou sua talismãzinha, papai", o clube que disputa a Série B do Brasileiro fez uma brincadeira com um dos sucessos de cantora, o que agradou Yuri.

O volante, ex-Fluminense, entrou na brincadeira e respondeu à postagem com um aviso: "Amanhã já pego, ein".



Iza e Yuri Lima estão juntos desde dezembro de 2022 e assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado. O jogador, que está no Mirassol desde 2023, já teve

e assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado. O jogador, que está no Mirassol desde 2023, já teve a presença da cantora no estádio durante jogos do Mirassol

Iza está grávida de três meses e ainda não há a confirmação do sexo do bebê.