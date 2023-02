Iza prestigia Yuri Lima na partida contra o Mirassol - Reprodução Internet

Iza prestigia Yuri Lima na partida contra o MirassolReprodução Internet

Publicado 02/02/2023 08:12 | Atualizado 02/02/2023 08:20

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, prestigiou seu novo affair, o jogador Yuri Lima, de 28, do Mirassol, e esteve no Estádio José Maria de Campos Maia para acompanhar a partida do amado contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. A artista assistiu ao jogo em um dos camarotes do local.

O romance entre Iza e Yuri Lima se tornou público depois que o atleta postou uma foto em que posa abraçado com uma mulher. Fãs reconheceram Iza apenas pela silhueta. "Estamos nos conhecendo", declarou Yuri, que revelou ter ficado surpreso com a repercussão da imagem. "Que loucura isso... Assustado é pouco", confessou ele. "O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela", completou.

Os dois também foram flagrados juntos no Réveillon, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

