Gabriela Duarte levou tombo em passeio radical, nesta quinta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 02/02/2023 18:43

Rio - Gabriela Duarte, de 48 anos, divertiu os seguidores, nesta quinta-feira, ao mostrar um passeio radical que fez durante viagem a Ibiúna, em São Paulo, com os filhos, Manuela, de 16 anos, e Frederico, de 11. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz surge com herdeiro e outras crianças em cima de um bote conectado a um barco. No entanto, quando o veículo aquático dá partida, a artista cai junto com os pequenos na água.

"É minha gente…. Não basta ser mãe. Tem que pagar aquele miquinho também", brincou a filha de Regina Duarte, na legenda da publicação. "Isso parece ser muito divertido", comentou uma seguidora. "Não deu nem tempo de pensar em segurar mais forte", apontou outra fã. "O tanto que eu ri não tá escrito", disparou uma terceira.

