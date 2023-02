Maju Coutinho relembra primeiro encontro com Gloria Maria e faz homenagem à jornalista - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2023 16:43

Rio - A morte da jornalista Gloria Maria , nesta quinta-feira, comoveu o Brasil e diversos famosos usaram as redes sociais para homenagear a apresentadora. Em postagem no Instagram, Maju Coutinho relembrou seu primeiro encontro com a repórter e citou a representatividade que a carioca carregava, como uma das primeiras mulheres negras a se destacar no telejornalismo brasileiro.

"Transe: 'estado de intensa abstração, de exaltação ou de absorção, através do qual alguém sente que transcendeu a realidade sensível'. Foi neste estado que entrei quando encontrei Glória Maria pessoalmente pela primeira vez", iniciou a atual apresentadora do "Fantástico", programa da TV Globo que Gloria comandou de 1998 a 2007.

Em seguida, Maju falou sobre a emoção de conhecer a jornalista, que nunca revelou sua verdadeira idade: "Eu estava frente a frente com a pessoa que me abriu o portal para o mundo do possível. Aquela presença negra, intensa e assertiva na maior emissora do país sinalizava para mim que era possível, era preciso, era também meu direito e de outros parecidos comigo ocupar lugares de destaque. Celebro aqui a existência dessa mulher que me ajudou a existir e a resistir", completou a jornalista.

Preta Gil também fez questão de celebrar o legado deixado por Gloria Maria: "Tão difícil encontrar palavras agora. Glória é luz infinita! Todos os nossos encontros foram uma explosão de amor e de ancestralidade. Quase não temos fotos juntas. Ela sabia por mim, o quanto a amava e o quão importante ela foi pra construção da minha força e pra tantas outras meninas negras, que já a tinham como referência", afirmou a cantora, que passa por tratamento contra um câncer no instestino.



"Não consigo escrever, só sentir essa dor e que doa mesmo. Glória é infinita e imortal. Meu mais profundo amor a Laura e Maria a todos os familiares, amigos e fãs dessa deusa! Te amo para sempre, Glória!", finalizou Preta, na legenda de postagem feita no Instagram.

Ícone do jornalismo, Gloria Maria morre no Rio de Janeiro

A jornalista Gloria Maria morreu no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, em decorrência do câncer. Ela estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. De acordo com a Comunicação da TV Globo, o tratamento da veterana deixou de fazer efeito nos últimos dias. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", diz a nota divulgada pela emissora.

No início de dezembro do ano passado, a veterana foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. A previsão era de que ela voltasse ao trabalho este ano. Ícone do jornalismo, Gloria Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho. Ela deixa duas filhas, Laura e Maria.