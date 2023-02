Ex-babá rebate Luana Piovani após sair em defesa de Pedro Scooby - Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 02/02/2023 13:34 | Atualizado 02/02/2023 13:58

Rio - Carolina Oliveira, ex-babá dos filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby, concedeu uma entrevista exclusiva à apresentadora Gabi Cabrini, do "Focalizando", do SBT, nesta quarta-feira, após sair em defesa do surfista na briga dele com a atriz. Sem mostrar o rosto, Carol contou que não teve a pretensão de desmerecer Luana, que expôs nas redes sociais o comentário que a ex-babá fez no Instagram apoiando Scooby. Carol disse que pensa em processar a loira, já que tem sofrido retaliações, e garantiu estar do lado da verdade.

"Em nenhum momento pensei em expor nada, falar dela. E não pretendo. Achei que estava tudo resolvido. Não ataquei ela em nenhum momento. O post que eu fiz dando apoio para o Pedro em algum momento tem um porquê. Em momento nenhum eu quis desmerecer ou ofender, ou que ela se sentisse agredida", afirmou. "Eu estou vendo ele ser atacado dessa forma e estou do lado da verdade. Eu convivi e a verdade é que ele é um bom pai, assim como ela é uma boa mãe. São bons pais, ambos. Compactuo com a ideia dele que não deve ser exposto isso. Tudo pode ser resolvido de uma forma muito mais benéfica, sem expor as crianças", completou.

Exclusivo! Ex-funcionária de Luana Piovani e Pedro Scooby rebate a atriz após críticas #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/oZpYEoixjQ — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 1, 2023

A ex-funcionária do casal ainda deixou claro durante a entrevista que não quer fama. "Se eu estivesse aqui para aparecer colocaria a minha cara aqui em exposição. Estou com milhares de pessoas tentando me acompanhar nas redes sociais. Eu teria aberto minhas redes sociais. Não tenho contato com ele [Scooby]. Não tenho relação com ele, nenhuma. A ideia era que as pessoas vissem que alguém que conviveu realmente pode dizer, com alguma propriedade, que sim, ele é um bom pai. E quero deixar claro que isso não exime ela de ser uma ótima mãe".



Carol também comentou a possibilidade de processar a artista. "Não posso não procurar os meus direitos diante do que está acontecendo. Estou sofrendo muita retaliação. Atingiu não só o meu pessoal como o meu profissional. Colocando em xeque toda uma vida que eu estudei e atuei. Sempre fui uma ótima profissional, nunca tive nenhum tipo de ataque. Sempre fui íntegra e correta, cumpria meu papel e deveres".

Exclusiva Ex-funcionária de Luana Piovani revela intenção de processar a atriz após receber série de ataques na internet #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/W8XxyLn64a — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 1, 2023

Entenda

Luana publicou um print de Carolina saindo em defesa de Pedro Scooby em seu Instagram Stories, nesta quarta-feira. Em um comentário no perfil do atleta, a ex-funcionária escreveu "Eu vivi com vocês dois aí, estive assistindo tudo ao vivo agora, convivendo com ambos, e só posso dizer que estou do seu lado [Pedro Scooby], do lado da verdade! Vai ficar tudo bem, dá um beijo nos meus carrapatinhos!", afirmou a ex-babá, se referindo aos filhos do ex-casal, Dom, Bem e Liz.

A atriz, então, se manifestou sobre o caso. "E a professora de ioga e pedagoga, que trabalhou na minha casa 2 meses, os quais era combinado dormir na minha casa apenas 15 dias por mês, mas claro, achou bom usufruir da casa confortável, bem localizada e sem custo, óbvio, e ficou o tempo todo".

Na sequência, Luana disse que ajudou Carolina financeiramente e emocionalmente. "Pediu adiantamento, dei, encontrei chorando, ofereci abraço, aceitou. Pediu pra fazer um extra pro genitor (que se estabelece através das minhas relações muitas vezes), eu deixei!".

Por fim, ela completou: "Aí peço um favor, porque o Latinha não podia ficar sozinho (ele late muito e chamam a polícia), peço pra ela dormir em casa num dos dias que ela não precisaria dormir. Claro que não ia abrir mão da vida irada, né (dinheiro extra, aparecer em stories, jantinha em restaurante caro, enquanto o corre aqui em casa era duro, afinal chego às 20h em casa). Ela não só não veio como, sem autorização, ligou pro passeador do Latinha, pediu para buscá-lo e mandou me apresentar a conta".

Scooby se irritou com as declarações da artista e decidiu se manifestar, no Instagram Stories, na na última sexta-feira. "É muito louco eu ter que vir aqui sempre e desmentir as coisas. Justamente por isso eu estou querendo judicializar tudo", destacou ele. Em seguida, o surfista negou ter enviado fotos de Luana nua ao juiz do caso e disse: "É mentira. O que tem é um print do perfil dela só para mostrar que ela se contradiz".

Ele também fez questão de rebater uma afirmação da advogada de Luana, de que a profissional teria sido bloqueada pelo advogado de Scooby. "Chega uma hora que é o limite seu, eu estou no meu limite. Ela pede para as pessoas irem no meu patrocinador me julgar, só que ela quer uma pensão, mas como eu vou pagar uma pensão sem patrocínio? E está tudo certo, está pago o valor que ela queria. Eu só queria judicializar. Chegar e botar isso com o juiz, tudo certinho (...) Cansa, de fato cansa", completou o ex-participante do "BBB 22".