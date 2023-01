Pedro Scooby se defende de acusações após abrir processo contra Luana Piovani - Reprodução/Instagram

"Vocês que estão aí de fora não tem a menor ideia de como isso impacta nas nossas vidas. No momento, só quero preservar a saúde mental dos meus filhos e a minha também, porque problemas familiares não se discutem na internet", escreveu o atleta, na legenda da postagem.

No vídeo, Pedro iniciou explicando que chegou recentemente a Portugal para passar alguns dias com os filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. "É muito louco eu ter que vir aqui sempre e desmentir as coisas. Justamente por isso eu estou querendo judicializar tudo", destacou ele.

Em seguida, o surfista negou ter enviado fotos de Luana nua ao juiz do caso e disse: "Do jeito que falaram, até eu ficaria com raiva de mim. É mentira", declarou. "O que tem é um print do perfil dela só para mostrar que ela se contradiz", alegou o carioca, explicando que usa a imagem para se defender de "julgamentos" que a atriz fazia quando ele namorou "uma cantora" e em outra situação, quando Pedro levou os filhos para conhecer a tiktoker Vanessa Lopes.

Ele também fez questão de rebater uma afirmação da advogada de Luana, de que a profissional teria sido bloqueada pelo advogado de Scooby . "Chega uma hora que é o limite seu, eu estou no meu limite. Ela pede para as pessoas irem no meu patrocinador me julgar, só que ela quer uma pensão, mas como eu vou pagar uma pensão sem patrocínio? E tá tudo certo, tá pago o valor que ela queria. Eu só queria judicializar. Chegar e botar isso com o juiz, tudo certinho (...) Cansa, de fato cansa", completou o ex-participante do "BBB 22".

