Pedro Scooby fala sobre processo contra Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2023 15:29

Rio - Após Luana Piovani relevar que está sendo processada por Pedro Scooby, o surfista se manifestou sobre o caso através de seu Instagram Stories, na tarde desta quinta-feira. O ex-BBB publicou uma nota de esclarecimento, feita por sua assessoria jurídica, dizendo que a atriz está proibida pela Justiça de citar ele e os filhos, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, direta ou indiretamente, nas redes sociais, para evitar a exposição dos pequenos, e ainda negou que o processo seja movido em Portugal.

"A assessoria jurídica do atleta Pedro Scooby esclarece que o mesmo recorreu à justiça brasileira para que a privacidade dos filhos seja preservada, evitando a exposição internacional dos menores e pondo em risco o melhor interesse da criança e adolescente", começa o comunicado.



"Reconhecendo o risco aos menores da superexposição, o Judiciário Brasileiro proferiu decisão, em 18.01.23, proibindo a postagem de novos vídeos, vedando que se faça 'qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum', devendo o conflito ser resolvido em âmbito familiar. O descumprimento da decisão judicial implica, além de multa, em desrespeito ao Judiciário brasileiro como instituição do estado democrático de direito e ignora os efeitos nocivos da superexposição dos menores", continua.

Na sequência, a assessoria jurídica de Scooby negou que o processo seja movido em Portugal, como citado por Piovani. "Não é verdade, portanto, que Pedro Scooby não se socorrerá da justiça brasileira e dos mecanismos legais de proteção da vida privada dos seus filhos, assegurando seu bem-estar e dignidade".

Por fim, a nota frisa: "O diálogo, o espírito de cooperação e o senso de responsabilidade com a exposição na internet são ferramentas indispensáveis para dirimir o conflito, preferencialmente de forma amigável, preservando a intimidade e privacidade dos menores".



Entenda

Luana Piovani publicou um vídeo no Instagram, na manhã desta quinta-feira, afirmando que atleta moveu uma ação judicial contra ela após ter sido exposto por não pagar o valor acordado para pensão dos filhos Dom, Bem e Liz. Ela ainda acusou o ex-marido de anexar fotos em que ela aparece nua nos documentos da ação judicial, a fim de garantir que ela não fosse levada a sério.

"Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, 'cavucou 'mesmo, fez o negócio todo pensado. Tem fotos minha nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale...", comentou ela, que ponderou: "Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar a guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel .