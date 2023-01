Jessie J mostra barriga de gravidez nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2023 13:49 | Atualizado 26/01/2023 13:49

Rio - Jessie J, de 34 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar alguns cliques de sua barriga de gravidez. No Instagram, a cantora, que engravidou novamente após sofrer um aborto espontâneo , fez caras e bocas ao posar vestindo um casaco e suéter amarelo, expondo a nova silhueta.

Ao anunciar a gravidez, em janeiro deste ano, a artista demonstrou estar emocionada com esta nova fase da vida. "Estou tão feliz e assustada por finalmente compartilhar isso… Por favor, sejam gentis comigo. Honestamente, sou apenas uma garota que só quer chorar feio em público em um macacão comendo uns picles com cobertura de chocolate sem ninguém me fazendo perguntas", disse, brincalhona.

Em novembro de 2022, Jessie J havia revelado aos fãs que teria sofrido um aborto espontâneo no ano anterior. "O luto é uma jornada esquisita e pessoal. O tempo ajuda, mas nunca realmente apaga. Estou enviando o meu amor e forças para todos os corações que estão machucados ou que estão passando por isso agora. E para o meu pequeno anjo. Sinto você o tempo todo. Especialmente hoje. Sinto em meu coração que nos encontraremos em outro lugar", declarou na época.