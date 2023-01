Mãe de Luana Piovani detona Pedro Scooby nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2023 12:58

Rio - Francis Piovani, mãe de Luana Piovani, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para alfinetar o ex-genro, Pedro Scooby. Poucas horas depois da atriz contar que está sendo processada pelo surfista , a matriarca afirmou estar desorientada e refletiu sobre a importância da gratidão.

"Estou tão desorientada que vim fazer massagem que não estava marcada. Parei para respirar um pouco, pensar no sentido da vida e ver se entendo o porquê", iniciou Francis em vídeo.

"Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio", disse.

Recentemente, Luana Piovani acusou Pedro Scooby de ingratidão ao contar que ele havia anexado fotos suas nua na documentação de um processo contra ela, a fim de tirar a guarda dos filhos Dom, de 10 anos e Bem e Liz, de 7. "Cara, eu conheci esse rapaz, eu levei ele para o dentista. Conheci ele de chinelo num camarote e fui eu que apresentei o dono do camarote para ele. Apresentei Luis Melodia, Lenine, Seu Jorge... Fui moldando ele e ele vem tirar essa onda de 'papaizão'?", disparou a artista.

