Carlos André e Marcelo FariaReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2023 11:45 | Atualizado 26/01/2023 11:46

Rio - Marcelo Faria usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar o aniversário do irmão, o diretor Carlos André Faria. No Instagram, o ator publicou uma imagem antiga onde aparece ao lado do caçula, que completou 38 anos, como também uma fotografia atual de um jantar em família com o pai, Reginaldo Faria.

"Meu 'dimenor' fez aniversário ontem. O caçula de seu Reginaldo. Quando ele veio, eu já tinha 13 anos e tive um certo ciúmes de perder meu reinado de caçula. Mas o tempo passou e ele virou um companheiro de viagens e turnês pelo Brasil afora em peças de teatro", iniciou o artista.

"Hoje vejo ele um homem forte, maduro, chefe de família e um diretor talentoso. Te amo, Carlos André Faria! Felicidades nos seus 38! Passa a foto para ver a comemoração em família ontem. Jantar delícia", concluiu Marcelo na legenda do post.