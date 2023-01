Anitta em novo visual - reprodução do instagram

Anitta em novo visualreprodução do instagram

Publicado 26/01/2023 09:06 | Atualizado 26/01/2023 09:43

Rio - A suposta compra de uma mansão orçada em R$ 9 milhões, feita por Anitta , causou alvoroço no bairro de São Conrado, na Zona Sul do Rio. A vizinhança ficou preocupada com a possível mudança da cantora para o local e os inquilinos, que atualmente alugam o imóvel e possuem interesse em comprá-lo, pensaram em processar o proprietário. A informação é do colunista Lucas Pasin, do "Uol".

fotogaleria

O engenheiro Antônio Freire, dono da mansão que teria sido comprada pela cantora, negou que tenha negociado a propriedade ou sequer falado com Anitta. "Acordei hoje e fiquei surpreso com essa notícia. Várias pessoas me perguntando. Essa casa é minha, se encontra alugada, e eu não fui sequer contatado pela Anitta ou equipe dela", afirmou ao colunista nesta quarta-feira.

"Tem um casal já morando na minha casa. Ela está alugada. Esse casal tem a intenção de comprar, e nós já temos um valor negociado que está superior ao que foi divulgado. O casal ficou desesperado, né? Estavam até acionando o advogado deles. Eu não poderia nunca fazer isso se já tenho um acordo com eles", acrescentou o engenheiro.

De acordo com o dono da mansão, o restante da vizinhança ficou apavorada com a possibilidade da artista se mudar para o endereço, pois a rua é muito silenciosa. "Os vizinhos acharam que se a Anitta mudasse para lá faria megafestas. E é uma rua muito exclusiva, com perfil residencial. São pessoas de alto poder aquisitivo que prezam pela paz. Você não ouve uma buzina na rua. Causou um alvoroço, muitas ligações, todo mundo me perguntando", contou Freire.

Ao que tudo indica, o futuro lar da cantora não será em São Conrado, como havia sido noticiado, mas ainda não se sabe qual é o novo endereço da artista. Atualmente, Anitta possui uma casa em Miami, nos Estados Unidos, e no Rio, morava no bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.