Larissa Manoela e a mãe SilvanaReprodução Internet

Publicado 26/01/2023 18:41

Rio - Larissa Manoela falou pela primeira vez, nesta quinta-feira, sobre um suposto atrito que teria tido com sua mãe. A atriz de 22 anos foi questionada sobre a polêmica que teve início recentemente, após Silvana Santos deixar de seguir o perfil da filha e de André Luiz Frambach, noivo da artista , no Instagram. Na época, a atitude foi interpretada por fãs como um sinal de que a empresária não teria aprovado o noivado entre os dois.

"Estou em um momento muito feliz da vida e acho que o importante é a gente ser feliz, aproveitar os momentos. O meu relacionamento é de muito respeito, muito carinho, de muito amor. E a minha família é a minha base, meu porto seguro e, agora, (estou) pensando em construir, levar adiante essa família que sempre me inspirou", declarou Larissa ao "Fofocalizando", do SBT.

Em seguida, a famosa se esquivou após o repórter do programa perguntar se Silvana estaria com ciúmes da filha: "Os fãs têm e é isso. Tem Larissa para todo mundo, e quem quiser falar, é só falar, porque é uma vida inteira. São 18 anos de carreira e fico feliz", afirmou.

VAMOS DE EXCLUSIVASSA Larissa Manoela fala pela primeira vez na TV sobre polêmica envolvendo a mãe #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/WCJtVAPTJW — Fofocalizando (@pfofocalizando) January 26, 2023

Relembre

No início de janeiro, fãs de Larissa Manoela notaram que a mãe da atriz, Silvana Santos, havia dado "unfollow" na artista e em André Luiz Frambach, no Instagram. Além disso, a empresária ainda agitou as redes sociais ao comentar uma foto do ex-namorado da filha, Leo Cidade: "Resumindo o que te desejei pelo WhatsApp… Feliz tudo pra você! Saudade! Beijo", disse ela, em recado que foi apagado pouco depois.

Com a repercussão, Silvana se manifestou e falou sobre sua intuição de mãe depois de levantar suspeitas de que não teria aceitado o noivado da herdeira com o ator de "Cara e Coragem". "Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sentindo uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança", declarou ela, ao site 'Na Telinha'.