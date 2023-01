Bruna Marquezine compartilha foto da infância - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2023 19:43

Rio - Bruna MArquezine ativou a nostalgia dos fãs nesta quinta-feira (25). A atriz, de 27 anos, publicou uma montagem com uma foto recente e uma da época em que deu vida à Salete, filha de Vanessa Gerbelli em "Mulheres Apaixonadas". A novela de Manoel Carlos foi ao ar na TV Globo em 2003 e sempre é lembrada pelos telespectadores.

"Aaaah, Salete!", disse um internauta. "A carinha de neném", admirou outro. "Mini Bruna", afirmou um terceiro. "Linda desde sempre", garantiu mais um seguidor.



Salete foi o primeiro grande papel de Bruna na televisão, dando a ela o reconhecimento que tem hoje. Antes disso, a atriz já tinha feito participações no "Gente Inocente" e no "Sítio do Picapau Amarelo".