Pedro Scooby, Cintia Dicker e a filha AuroraReprodução Internet

Publicado 26/01/2023 17:14

Rio - Cintia Dicker usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar a data em que sua filha, Aurora, completa um mês de vida. A modelo de 36 anos foi aos Stories do Instagram para compartilhar uma foto do pé da herdeira, fruto do casamento com Pedro Scooby, e escreveu: "Um mês da bbzuca hoje!! 26/01".

Na última segunda-feira, a famosa abriu o jogo sobre a internação da pequena na UTI de uma maternidade no Rio, após realizar duas cirurgias ainda nas primeiras horas depois de nascer. Em um relato sobre o parto, a modelo afirmou que Aurora sofria de gastrosquise — uma anomalia gastrointestinal congênita que faz com que o bebê nasça com o intestino para fora do abdômen — e, por isso, precisou ficar internada por 16 dias.

"Quando soubemos da existência da gastrosquise, descobrimos também que, para segurança do bebê, a Aurora deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea. Logo após o nascimento, nossa filha precisaria ser operada, então era necessário que toda a equipe médica estivesse disponível. O período ideal seria na semana do Natal, dias em que muitos estão viajando, mas coincidentemente a equipe dos sonhos havia encontrado uma data", relembrou Cintia.