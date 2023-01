Zeca Pagodinho comemora o aniversário da filha ao lado dos familiares - Edson Aipim / Agnews

Zeca Pagodinho comemora o aniversário da filha ao lado dos familiares Edson Aipim / Agnews

Publicado 26/01/2023 12:49 | Atualizado 26/01/2023 12:50

Rio -Zeca Pagodinho, de 63 anos, não deixou o aniversário da filha caçula, Maria Eduarda, de 19 anos, passar em branco. O cantor reuniu a família em um restaurante, localizado em um shopping da Zona Oeste, nesta quarta-feira, para celebrar mais um ano de vida da jovem. "Saúde e alegrias", desejou Zeca à Duda através do Instagram Stories. Entre os convidados da festa estavam: a esposa do sambista, Mônica Silva, os filhos e netos do casal.

E por falar no cantor, Zeca é o grande homenageado da Grande Rio no Carnaval deste ano. A agremiação de Caxias levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!", que será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.