Bruna Linzmeyer curte passeio no Rio São FranciscoReprodução do Instagram

Publicado 26/01/2023 12:15

Rio - Bruna Linzmeyer, de 30 anos, está curtindo as férias no Nordeste. A atriz compartilhou com os fãs, através do Instagram, nesta quinta-feira, momentos de seu passeio aos Cânions Do Xingó, no Rio São Francisco. De biquíni, a atriz posou sorridente para as fotos e ainda mostrou o mergulho que deu no local. Ela estava acompanhada da amiga Bruna K Dadalt.

fotogaleria

"Impactada com esse lugar. Velho chico", escreveu a artista na legenda. Não demorou muito para os internautas elogiarem Bruna. "Super gata", comentou um. "Linda! E o lugar, meu Deus que perfeição!", afirmou outro. "Você é uma pessoa iluminada!", elogiou uma terceira pessoa.







