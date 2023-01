Bruna Linzmeyer anuncia saída da TV Globo nas redes sociais - Reprodução do Instagram

Publicado 16/01/2023 12:03

Rio - Bruna Linzmeyer, de 30 anos, anunciou sua saída da TV Globo através de uma publicação no Instagram, nesta segunda-feira. A atriz, que interpretou Madeleine, em "Pantanal", relembrou seus trabalhos na emissora ao longo de 12 anos e disse que a partir de agora seguirá 'múltiplos caminhos' profissionais.

"Nunca sonhei ser atriz, mas sonhei absolutamente tudo que esse ofício me traz. Mal sabia eu o imenso brilho no coração que ser artista me traria, quantos mundos conheceria, quantas gentes. São 12 anos "de casa", 12 anos de carteira de trabalho assinada, nove novelas, uma série, dois personagens protagonistas. E todas elas tecem, intrinsecamente, quem eu sou", começou a atriz.

"A Globo é um espaço que me acolhe, que me ensina, que permite cada pequena loucura que permeia a construção de uma personagem. Me faz crescer, me faz melhor, mais esperta, mais crente da importância da minha generosidade, da minha escuta, da minha estranheza. A mágica da televisão tá grudada na minha retina e sempre vou me sentir em casa nessa empresa. Já já estarei nervosa, caracterizada e prestes a entrar naqueles estúdios de novo. Olho pro futuro animada com o que virá e muito grata pela história que me trouxe até aqui. Uma história que segue sendo escrita", continuou.

"Agradeço imensamente às pessoas com as quais trabalhei, tudo que me ensinaram e a confiança no meu trabalho, pois é o que me permite agora o anseio e a maturidade de seguir múltiplos caminhos. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar, pela dignidade que existe através do trabalho, pelo reconhecimento e pelo futuro que se faz possível a partir de agora. Até já, TV Globo", finalizou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Bruna estreou na TV Globo na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?" (2010). De lá pra cá, ela atuou em "Insensato Coração" (2011), "As Brasileiras" (2012), "Gabriela" (2012), "Amor à Vida" (2013), "Meu Pedacinho de Chão" (2014), "A Regra do Jogo" (2015), "A Força do Querer" (2017), "Pega Pega" (2018), "O Sétimo Guardião" (2018) e "Pantanal" (2022).