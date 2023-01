Grávida, Viih Tube atualiza estado de saúde após sumiço das redes sociais - Reprodução/Instagram

Grávida, Viih Tube atualiza estado de saúde após sumiço das redes sociais

Publicado 16/01/2023 22:40

Rio - Viih Tube usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para conversar com os seguidores sobre seu estado de saúde. Nos Stories do Instagram, a youtuber de 22 anos, que está grávida de sua primeira filha, falou sobre exames recentes que fez após seguidores perceberem as poucas atualizações da influenciadora na internet.

"Muitas pessoas vieram perguntar como eu estava, e de saúde eu estou ótima, a Lua está perfeita, graças a Deus, mas queria compartilhar com vocês como eu estou um pouco sumida, eu não queria que vocês estranhassem", iniciou a atriz.

Em seguida, Viih Tube explicou que tem passado por uma fase difícil na gravidez de Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer: "Não posso me cobrar ao ponto de não viver ou passar por isso, por esse processo de se olhar no espelho, se sentir diferente, ver o inchaço, não se sentir tão bonita, ter um pico de hormônio, se sentir um pouco mais carente", desabafou.

A famosa relatou que vinha se sentindo mais cansada nas últimas duas semanas e, por isso, decidiu procurar atendimento médico: "Não tinha mais sentido ser só a gravidez, fiz os exames agora e percebemos que meu ferro abaixo muito, minha filha está sugando tudo, e que ela seja saudável mesmo, então vou ter que tomar algumas coisinhas pra melhorar o ferro", completou.