Caio é desmascarado ao vivoReprodução / Globoplay

Publicado 16/01/2023 18:44 | Atualizado 16/01/2023 18:44

Rio - O ex-BBB Caio Afiune compartilhou em seu Instagram, no último domingo (15), um vídeo alfinetando os novos participantes do grupo Pipoca do "BBB 23". O fazendeiro brincou com os participantes anônimos que entraram acumulando mais de 700 mil seguidores e disse: "É moçada, pipoca com 800 seguidores, nome no Serasa, 28 cheques devolvidos, fora os protestos, não temos não viu! Esse marco ninguém tira de mim!! Eu fui um Pipoca raiz e quis sacudir mesmo! E vocês, o que estão achando dos novos pipocas?!"

Caio relembrou o anonimato que mantinha antes de entrar no programa e repetiu o questionamento na legenda. Nos comentários, seus seguidores interagiram com a brincadeira e responderam com criatividade.A sua esposa Waleria Motta comentou: "Um pipoca raiz temos aqui", o perfil oficial do Serasa anunciou: "Ninguém jamais ocupará seu cargo, Bastião", Bruna Negreska disse: "A pipoca ta gourmet!", e em meio a muitos outros a cantora Gabriela Lima concordou: "Ah tu foi ótimo! Ainda fez parceria com o Serasa depois amigo kkk"