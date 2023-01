Paulo Vieira participa do ’Encontro’ - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/01/2023 17:08 | Atualizado 16/01/2023 17:09

Rio - Paulo Vieira contou que recentemente realizou um sonho de menino. Em participação no "Encontro", nesta segunda-feira (16) de estreia do "BBB 23" , o responsável pelo quadro "Big Terapia" revelou que comprou uma casa e deu de presente para a mãe.

"A maior felicidade é fazer os meus felizes. No fim do ano dei uma casa para minha mãe e todo menino pobre tem esse sonho", disse ele. O humorista ainda acrescentou que a primeira noite que passaram no imóvel foi no Natal. "Eu vi também que não adianta dar uma casa chique para minha família, ela vai destruir, não tem como", brincou.



Bem-humorado, Paulo ainda disse que a única coisa que o levou ao programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares foi a divulgação do "Big Brother Brasil".