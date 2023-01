Bela Gil e Preta Gil - Reprodução do Instagram

Publicado 16/01/2023 14:39

Rio - Bela Gil, de 35 anos, homenageou a irmã, Preta Gil, através do Instagram, nesta segunda-feira. A chef publicou fotos das duas juntas e, mesmo de longe, demonstrou apoio à cantora em seu primeiro dia de tratamento contra o câncer de intestino, diagnosticado na última semana.

"Pretinha, hoje você começa o seu tratamento. Agora de longe, estou com todo o meu pensamento e o meu coração emanando boas energias e as maiores vibrações para você. Poucas coisas ou pessoas me alegram como você nessa vida. Esse seu dom pra alegria vai te guiar e apoiar nesse processo junto com a sua fé na nossa mamãe Oxum e Nossa Senhora Aparecida; os avanços da ciência; a competência dos seus médicos; a consciência na alimentação; o amor dos seus; e todos que te querem bem. Te amo gigante", escreveu Bela.

Preta retribuiu o carinho através dos comentários. "Te amo infinito. Obrigada por todo suporte e por não me julgar só me amar". Vários amigos da cantora aproveitaram a publicação para emanar energias positivas para ela. "Já deu certo", disse Mônica Martelli. "Estamos todos na torcida… já deu certo", afirmou Luisa Mell.