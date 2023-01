Phelipe Siani mostra estrago causado por temporal em casa onde mora com Mari Palma - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2023 19:09

Rio - O jornalista Phelipe Siani, de 38 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para mostrar os estragos feitos por um temporal em sua casa, em São Paulo. O âncora da CNN Brasil compartilhou um vídeo no Instagram em que mostra os danos no imóvel, onde mora com a mulher, a também jornalista Mari Palma, desde setembro do ano passado. No registro, ele mostra diversos vazamentos no quintal de casa, além do galho de uma árvore caído no local.

"Hoje teve um temporal aqui em casa. Um galho enorme de uma árvore do vizinho caiu no nosso quintal e destruiu a iluminação e alguns móveis. Isso acontece, paciência, não tem muito o que fazer. E ninguém se machucou, graças a Deus", iniciou ele, na legenda da postagem, tranquilizando os seguidores.

Em seguida, Siani comapartilhou um desabafo atribuindo os estragos ao trabalho ruim feito pelos profissionais que contratou para a reforma do imóvel, revelando que não é a primeira vez que o casal de jornalistas enfrenta problemas com a casa. "O que mais dói é ver que a chuva, mais uma vez, evidencia que a casa dos nossos sonhos ainda tá com tantos problemas deixados por muitos dos que trabalharam na obra. Isso é duro de ver… Profissionais que levaram o nosso dinheiro e deixaram só problemas", disse.

"Eu tô impressionado com o nível de amadorismo que orbitou esse trabalho. Não é pela grana, sabe, a gente trabalha e arruma tudo (já 'tamo' fazendo isso, aliás). É pela falta de empatia, de sinceridade, de comprometimento, de ética. A gente viu de tudo nessa obra. Não foi com todos os prestadores, claro, a gente conheceu muita gente boa e bem intencionada, a maioria. Tanto que a casa dos nossos sonhos, no geral, ficou do jeito que a gente queria. Os problemas são detalhes que a gente já tá resolvendo, isso passa", continuou.

O âncora ainda aproveitou para deixar um alerta aos seguidores: "Não aceitem o que fizeram com a gente em vários momentos… Não aprovem orçamentos de empresas que o seu arquiteto ou mestre de obras achou na internet sem referências de ninguém, não comece um trabalho sem um contrato bem amarrado com multas e garantias, não pague nada adiantado, desconfie. Pelo menos, a gente aqui tem um bom advogado, que tá trabalhando bastante pra corrigir isso tudo. Sugiro que também tenha um", avisou.

Confira: