Fátima Bernardes e a filha, Beatriz BonemerReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2023 18:02 | Atualizado 16/01/2023 18:12

Rio - Fátima Bernardes, de 60 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para compartilhar um vídeo com vários momentos de sua viagem a Fortim, no Ceará. No registro, a apresentadora do "The Voice Brasil" surge acompanhada pelo namorado, Túlio Gadêlha, de 35, e filha, Beatriz Bonemer, 24, fruto do casamento com William Bonner. Em determinado momento, a jornalista posa com a herdeira vestindo um biquíni verde.

fotogaleria

"Férias, parte 2. Fortim, Ceará. Dias lindos. O tempo passando sem pressa", declarou ela, na legenda da publicação feita no Instagram. Não demorou muito para Fátima colecionar elogios dos fãs: "Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Lindeza do meu coração", disse mais uma internauta. "Família linda", acrescentou uma terceira.

Confira: