Isabella Cecchi e Paula Amorim surgiram em fotos com os filhos, Beatriz e TheoReprodução/Instagram

Publicado 16/01/2023 15:44 | Atualizado 16/01/2023 15:44

Rio - Paula Amorim e Breno Simões levaram o filho, Theo, para conhecer Beatriz, primeira filha de Isabella Cecchi com o marido, Pedro Orduña. Nesta segunda-feira, a ex-participante do "BBB 18" usou o Instagram para abrir o álbum de fotos do encontro com a médica, que ficou conhecida ao participar da edição seguinte do reality show da TV Globo.

"Registros de ontem, quando conhecemos a princesa Beatriz. É muito especial viver a maternidade junto com amigas! Estamos superfelizes com a chegada da Bia e já queremos a amizade #BeaTheo", escreveu Paula, na legenda da publicação. "Eu amo muito vocês. Vamos viver momentos lindos juntinhos!!", respondeu Isabella, nos comentários.

O anúncio da chegada de Beatriz foi realizado nas redes de Isabella Cecchi. "Bia nasceu, nós renascemos! Sem palavras pra descrever o dia mais importante da minha vida. 01/03/2023: Bem-vinda, minha filha! Amo-te mais que tudo no mundo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo! Obrigado, Deus!", declarou a ex-sister.

