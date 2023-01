Danilo Gentili (à direita) e, ao lado, Carlos e Eduardo Bolsonaro - Reprodução

Rio - O apresentador Danilo Gentili acusou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de incentivar que seus seguidores façam ataques a ele nas redes sociais. Tudo começou quando Gentili fez uma postagem criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai da Carlos e Eduardo.

Uma internauta, então, resolveu rebater as acusações do apresentador. "Vai continuar falando do Bolsonaro e vai fechar os olhos para um monte de ministros corruptos do governo Lula? É hipocrisia, medo, ou é mais fácil porque não tem perigo ser preso? Desce do muro, isentão", disse a mulher.

Danilo Gentili não deixou barato e respondeu: "Enquanto eu ver os vagabundos covardes do Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro continuando usando vocês através dos grupinhos bunda pra virem aqui encher o saco eu continuarei falando bastante do papaizinho estelionatário deles e do mito de vocês sim", afirmou.