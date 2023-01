Pedro Scooby e a filha, Aurora - Reprodução do Instagram

Pedro Scooby e a filha, AuroraReprodução do Instagram

Publicado 16/01/2023 11:41 | Atualizado 16/01/2023 11:44

Rio - Cintia Dicker, de 36 anos, usou o Instagram, nesta segunda-feira, para compartilhar uma foto fofa do marido, Pedro Scooby, com a filha, Aurora, de apenas 20 dias, nos braços. Na imagem, a bebê ainda ganha um beijinho do papai coruja. "Nem sei o que falar, apenas amor", escreveu a modelo na legenda.

Não demorou muito para os internautas reagiram à publicação. "A gente sente daqui esse amor. Vocês merecem todo amor do mundo", afirmou um fã. "Ai, que chamego gostoso", comentou outro.

Alguns usuários da rede social apontaram ainda a semelhança entre Aurora e Scooby. "É a cara do Scooby", disse um. "Aurora parece com Pai", destacou outro. Além de Aurora, Pedro é pai de Dom, Liz e Bem, fruto de seu antigo relacionamento com Luana Piovani.